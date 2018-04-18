В Москве пройдет крупнейшая строительная выставка bauma CTT RUSSIA

В выставочном комплексе «Крокус Экспо» 5–8 июня 2018 года состоится одно из важнейших событий рынка строительной техники и технологий — крупнейшая в России и СНГ выставка bauma CTT RUSSIA 2018, говорится в пресс-релизе организаторов.

В ходе мероприятия часть территории МВЦ «Крокус Экспо» превратится в демонстрационную площадку, на которой производители и продавцы техники в формате шоу покажут возможности новейших машин и технологий.

На выставке будет представлена техника крупнейших компаний отрасли: Ammann, Daimler, Fassi, Haulotte, Hyundai, Hyva, Kobelco, Kögel, Manitou, Putzmeister, RM Terex, Shantui, Wirtgen, «Завод дорожных машин», КАМАЗ, «Ковровский электромеханический завод», «Кудесник», «Традиция-К», «Чайка-Сервис».

В МВЦ будут развернуты национальные павильоны стран-участников: Германии, Италии, Китая и Финляндии.

Отмечается, что показатели 2017 года внушают оптимизм — продажи строительной техники выросли в России на 45 процентов. Производство внутри страны выросло на четверть, импорт техники вырос больше, чем в 1,5 раза. Драйвером роста стал Чемпионат Мира по футболу 2018. Для выполнения обязательств по контрактам и развития инфраструктуры городов компании активно закупают и используют технику ведущих производителей — отечественную, и импортную. «Мы уверены, что рост рынка продолжится, а специализированная выставка, которую мы поддерживали многие годы, даст профессиональным отношениям дополнительный позитивный импульс», — заявил председатель Союза машиностроителей Германии (VDMA) Франц-Йозеф Паус.

Ожидается более 600 экспонентов и более 21 тысячи посетителей из более чем 60 стран. Официальным письмом подтверждено участие Минстроя России и лично его главы — Михаила Меня, который откроет выставку.

Помимо испытаний техники и выставочной экспозиции запланирована обширная деловая программа: конференции, круглые столы, дискуссии, цикл семинаров, а также мероприятие для медиа совместно с холдингом РБК.