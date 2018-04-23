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В Москве споют песни Высоцкого

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В Москве пройдет шоу «Высоцкий 80. Я ЖИВ!» к юбилею Владимира Высоцкого. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерт состоится 25 апреля в концертном зале «Россия». Песни Высоцкого исполнят такие артисты, как Жерар Депардье, Ирина Апексимова, Екатерина Гусева, Ольга Кормухина, «Город 312», Дмитрий Дюжев, Юлия Чичерина, Нина Шацкая, Юрий Розум, «Черный Кофе».

«Этот проект созрел и уже достаточно давно имеет своего зрителя. Это песни Владимира Семеновича Высоцкого несколько в другом исполнении, нежели исполнял их автор. Я считаю, что это великое счастье иметь возможность воплотить на сцене малую толику того, что написал этот великий человек», — отметил народный артист России Александр Домогаров.

Идею одобрил сын Высоцкого Никита. «Юбилей — это вроде бы семейное дело, очень личное, но ведь отец — значимая для страны фигура, поэтому я, являясь директором музея его памяти и руководителем фонда, участвую во многих проектах, связанных с отцом и стараюсь держать планку. Ведь Высоцкий — не просто мой отец. Он был и остается "голосом народа". Время — самый честный судья — это доказало. Мы с Сашей Домогаровым вложили нашу душу в этот проект и хотим им поделиться со всеми», — сказал он.

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