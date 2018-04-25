Устроивший резню на заводе ГАЗ оказался психически больным

Сотрудник Горьковского автозавода Сергей Барахов напал с ножом на коллег в августе 2017 года в состоянии невменяемости, в результате погибли три человека и еще двое получили тяжелые ранения, передает РИА Новости.

Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода в среду, 25 апреля, рассматривал вопрос о направлении обвиняемого на лечение в психиатрическую больницу.

В суде пострадавшие рассказали о нападении.

«23 августа я, как обычно, пришел на работу и в цеху увидел идущего мне навстречу Барахова. Я протянул ему руку для приветствия, а он молча нанес мне сильный удар в шею. Я не понял, что произошло. А Барахов молча пошел дальше. Я крикнул: "Что случилось?" И тогда он развернулся, подошел ко мне и с нецензурными словами — мол, как меня все достали — нанес мне еще несколько ударов в шею и плечо. У меня фонтаном хлынула кровь…» — сказал Сергей Базин.

«Раздался громкий крик крановщицы. В этот момент Барахов нанес мне несколько ударов ножом. Я повернулся и схватил его за руку, пытаясь остановить. Он сразу исчез. Я увидел лежащего Агушкина в крови… Все происходило молча, Барахов ничего не говорил и так же молча исчез», — рассказал в суде потерпевший Александр Королев.

Барахов нанес 12 ударов ножом в шею, грудь и плечо Людмиле Богатовой, которая скончалась от кровопотери. Затем он ударил ножом в шею Александра Агушкина, который также истек кровью. Еще три удара в шею Барахов нанес Андрею Курину, который умер на месте от сильного кровотечения, рассказала гособвинитель Ксения Видонова.

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Еще трое полицейских пострадали при задержании Барахова, который бросил в них самодельную бомбу.

В ходе расследования обвиняемому провели стационарную судебную психолого-психиатрическую экспертизу. По оценке специалистов, Барахов страдает психическим расстройством, которое лишало его способности осознавать фактический характер и общественную опасность действий.

О резне на предприятии сотрудники ГАЗа узнали из сообщений в корпоративном мессенджере. Первоначально СК сообщал, что Барахов совершил преступление на почве ревности, так как он напал на знакомую лаборантку.

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