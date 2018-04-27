Малый бизнес решили «покошмарить»

Министерство финансов решило усложнить малому и среднему бизнесу доступ к государственным закупкам. Ведомство внесло нововведения в соответствующий закон, согласно которым участникам открытых торгов придется иметь обеспечение по госзакупке на специальном счете в банке. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на письмо гендиректора «Опоры России» Александра Калинина.

Согласно поправкам Минфина, предприниматель должен открыть специальный счет в банке, которому разрешено работать с площадкой, где проходит тендер, в котором он хочет участвовать. На этом счете должно быть денежное обеспечение по потенциальному контракту. Как правило, предприниматели участвуют сразу в нескольких тендерах на разных площадках, нововведения же не позволят этого сделать, так как бизнесмены смогут иметь только один специальный счет.

Для того чтобы поучаствовать в следующем тендере на другой площадке, им придется закрыть спецсчет в одном банке и открыть новый уже в другом. «Вместо того чтобы участвовать в закупках, бизнес будет бесконечно открывать и закрывать спецсчета», — пишет Калинин. По оценке «Опоры России», из-за нововведений Минфина предприниматели в общей сложности недосчитаются 100 миллиардов рублей.

Причем сильнее всего пострадают государственные закупки медицинских изделий и лекарств, топлива, а также продуктов питания для детских садов и школ. Согласно действующему законодательству, проблема будет решена только к 1 января 2019 года — именно к этой дате банки должны подключиться ко всем торговым площадкам с госзакупками. При этом сами предприниматели, как отмечает газета, опросившая представителей малого бизнеса, не знают о поправках.

Риторику снижения давления на представителей малого и среднего бизнеса, а также создания благоприятных условий для развития предпринимательства в России с 2008 года активно ведет премьер-министр России Дмитрий Медведев. В 2008 году он, занимая пост президента России, потребовал «прекратить кошмарить бизнес», через шесть лет он свои слова повторил. В феврале 2018 года снижение давления на предпринимателей поддержал президент России Владимир Путин.

При этом, по данным специалистов Экспертного координационного центра, в 2014-2017 годах Госдума еженедельно принимала законы, которые вредят развитию предпринимательства в России.

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