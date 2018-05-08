Министр здравоохранения Подмосковья рассказал о госпитале для ветеранов

Более 1,5 тысяч участников Великой Отечественной войны прошли лечение в Московском областном госпитале для ветеранов в Солнечногорском районе с начала года. Об этом во вторник, 7 мая, сообщается на сайте регионального правительства.

По словам министра здравоохранения Подмосковья Дмитрия Маркова, данный госпиталь является единственным многопрофильным лечебным учреждением в регионе по оказанию специализированной высококвалифицированной медицинской помощи ветеранам войн.

«Современное оснащение лечебным и диагностическим медицинским оборудованием, постоянное внедрение достижений современной науки и техники в учреждение позволяют широко использовать в лечебной практике диагностические методы, в том числе, ЭКГ, ультразвуковое дуплексное исследование сосудов, ультразвуковое исследование внутренних органов, рентгенологические исследования, МРТ», – отметил Марков.

Он добавил, что в госпитале за четыре месяца 2018 года было проведено 42 высокотехнологичные операции. Всего за этот период там пролечились порядка четырех тысяч человек.

В составе госпиталя развернуты девять стационарных специализированных лечебных отделений на 465 коек, медицинская помощь оказывается по 22 врачебным специальностям. Ежегодно в медучреждении проходят лечение более шести тысяч ветеранов войны и лиц, имеющих аналогичные льготы, уточняется в сообщении.