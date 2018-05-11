Премия Silver Mercury продлила срок подачи конкурсных работ

Организаторы премии Silver Mercury продлили сроки приема заявок на участие в конкурсной программе. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В этом году номинации премии разделены на два блока – «Стратегия и эффективность» и «Креатив и реализация». В первый блок подаются только интегрированные рекламные кампании, в которых использовано не менее двух маркетинговых инструментов, во второй, помимо комплексных, могут подаваться также монокампании или отдельные элементы кампаний.

На соискание премии могут претендовать проекты, реализованные с 1 января 2017 года по 1 апреля 2018 года включительно. Подать заявку на участие можно на сайте премии.

По традиции номинантов оценивают не только профессиональные исполнители в области коммуникаций, но и заказчики рекламных услуг. В жюри конкурса будет отобрано 200 экспертов. В блок «Стратегия и эффективность» войдут 70 процентов рекламодателей и 30 процентов представителей агентств, в блок «Креатив и реализация» – 70 процентов представителей агентств и 30 процентов рекламодателей. Голосование проходит в несколько этапов: онлайн-голосование и формирование лонг-листа (14-20 мая), публикация лонг-листа и тайминга публичной защиты проектов (25 мая), публичная защита проектов (блок «Стратегия и эффективность», 29 мая) и закрытое голосование жюри (блок «Креатив и реализация», 30 мая).

Результаты голосования сохраняются в тайне и от конкурсантов, и от членов жюри вплоть до церемонии награждения, после чего публикуются в отрытом доступе на сайте фестиваля.

Вручение премии пройдет 6-7 июня состоится в рамках фестиваля Silver Mercury. В первый день состоится церемония награждения победителей блока «Стратегия и эффективность», во второй – «Креатив и реализация». В каждом из блоков номинаций присуждаются гран-при, первое, второе и третье места. Обладатели гран-при и первого места награждаются статуэткой Silver Mercury, призеры – фирменными грамотами фестиваля.

Помимо призов, победители премии получают 3 балла в рейтинге креативности АКАР (категория «Маркетинговые услуги») и 1 балл в рейтинге эффективности АКАР по всем номинациям.