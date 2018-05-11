Познер поведал о горечи от «декоративного» Совета по правам человека

Российский журналист Владимир Познер прокомментировал выход Максима Шевченко из состава Совета по правам человека при президенте России, упомянув, что сам перестал быть членом организации. Об этом сообщается на его сайте.

Познер выразил коллеге поддержку и понимание, а также рассказал свою историю: он был членом СПЧ во время руководства Эллы Памфиловой. «Я был полон надежд, что этот Совет сможет реально повлиять на положение с правами человека в России. Но, проработав (если слово "работа" тут применимо) в Совете, я принял решение выйти из его состава: ни одного значимого решения не было принято», — поведал он.

Позднее, когда Памфилову сменил Михаил Федотов, телеведущий попросил восстановить его членство, но конкретных действий так и не последовало. Еще через некоторое время «что-то такое изменилось» и журналист снова оказался в рядах Совета.

«Но после посещения нескольких заседаний радость сменилась горечью: я окончательно понял, что, к глубокому моему сожалению, СПЧ не только не является самостоятельной организацией (что очевидно, раз он "при президенте РФ"), но он не имеет реального влияния и носит сугубо декоративный характер. И, поняв это, я вновь вышел из его состава», — заключил Познер.

В четверг, 10 мая, журналист Максим Шевченко объявил о выходе из Совета по правам человека, поскольку организация отказалась созывать заседание в связи с задержаниями сотрудников СМИ в Москве 5 мая.

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