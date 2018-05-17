Apple не смогла забыть старые обиды

Apple и Samsung снова вернулись в суд по поводу ссоры, начатой ​​еще в 2011 году. Речь идет о нарушении южнокорейской компанией патентов, принадлежащих американской корпорации. Об этом сообщает Bloomberg.

Apple пытается получить от конкурента денежную компенсацию за заимствование нескольких решений из iPhone для смартфонов линейки Galaxy. В 2012 году компания оценила ущерб более чем в миллиард долларов, но в 2013-м снизила планку до 290 миллионов. В 2015 году сумма увеличилась до 548 миллионов, а в данный момент Apple рассчитывает на миллиард долларов. Samsung при этом настаивает на гораздо меньшей сумме — 28 миллионов долларов.

Компании спорят, каким именно образом должна рассчитываться компенсация, должна ли она основываться на общей стоимости смартфона или на цене за определенные элементы дизайна. Apple полагает, что стоимость устройства должна учитываться при расчете суммы задолженности, тогда как Samsung выражает несогласие.

Apple и Samsung ведут патентную войну с 2011 года, когда американская корпорация обвинила корейскую в копировании iPhone. Samsung, в свою очередь, подала несколько встречных исков в ряде стран. Многие из них касались «базовых патентов», которые держатели должны распространять среди желающих на равных условиях с другими лицензиатами.

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