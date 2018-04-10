Россиянка добилась от Apple денег на новый iPhone

Представители компании Apple компенсировали клиентке Анастасии Порошиной стоимость iPhone после того, как она потеряла личные данные со смартфона. Об этом сообщает РАПСИ.

В мае 2017 года девушка купила новый iPhone на территории ОАЭ. Через какое-то время от камеры смартфона отошел шлейф: с этой проблемой Порошина обратилась в сервисный центр Apple.

Сотрудники центра починили телефон, однако девушка обнаружила, что с него исчезли все личные данные. Вернуть актуальные файлы и программы не получилось, так как в облаке iCloud хранилась лишь устаревшая информация, а к ноутбуку девайс не подключался.

«Я отдала iPhone на повторную диагностику в сервисный центр, но там проблему не решили. Более того, после проведения диагностики в телефоне сломался динамик. Обращалась в технический департамент Apple, однако и там мне ничем не смогли помочь», — рассказала владелица iPhone.

Порошина решила подать иск в суд на ООО «Эппл Рус» — юридическое лицо Apple в России. После этого представители компании согласились возместить полную стоимость смартфона (56 тысяч рублей), а также потраченные на юристов средства. В итоге девушка отозвала иск.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!