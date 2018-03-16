Педофил продал смартфон с фотографиями и пожалел

Британец Уэйн Ричард Марк Хартли (Wayne Richard Mark Hartley) был задержан полицией, когда на проданном им смартфоне обнаружились детские порнографические фотографии. После ареста мужчина сознался, что пытался избавиться от изображений, пишет издание Wales Online.

42-летний житель города Суонси в Уэльсе разместил объявление о продаже iPhone 5 в Facebook. Предложение заинтересовало земляка Хартли, и тот послал сына встретиться с продавцом. Сын передал телефон отцу, однако мужчина обнаружил, что бывший владелец гаджета не удалил с него фотографии.

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Новый собственник смартфона, «помня о неприкосновенности частной жизни», сначала попытался связаться с Хартли, чтобы дать ему возможность сохранить снимки, говорится в материалах дела. Сделать это не удалось, и тогда мужчина перезагрузил телефон самостоятельно. Наткнувшись на неприличные фото, он сразу сообщил в полицию.

На телефоне были найдены десятки непристойных снимков и видео с детьми, в том числе так называемой категории А — с сексуальным надругательством над малолетними. Экспертиза телефона также показала, что мужчина также искал порно по запросу «Мама и сын».

Хартли не стал отрицать, что телефон принадлежит ему и что он действительно разглядывал неприличные фото и видео несколько недель назад. Он сообщил, что перед продажей пытался стереть снимки с телефона, но у него ничего не вышло.

На суде педофил признался, что его возбуждают мальчики шести-восьми лет, и согласился с тем, что это является проблемой. Он приговорен к двум годам общественных работ с 40-дневным реабилитационным периодом. Кроме того, британца обязали выплатить компенсацию покупателю телефона в размере 135 фунтов стерлингов.

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