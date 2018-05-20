Губернатор Подмосковья поучаствовал в акции «Ночь музеев»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил музейно‐выставочный комплекс «Новый Иерусалим» в Истре в рамках акции «Ночь музеев». Об этом сообщает телеканал 360.

Он осмотрел уникальную экспозицию немецкой гравюры 15 века «Эпоха Дюрера» и ряд постоянных выставок, в том числе об истории «Нового Иерусалима».

«Эпоха Дюрера» последний раз в Москве показывалась более 40 лет назад. Уникальное собрание будет находиться в Истре всего три месяца, после чего на год вернется в запасники «для отдыха».

По словам Воробьева, с каждым годом акция «Ночь музеев» в Московской области становится все более популярной. Он выразил надежду, что подмосковные музеи сегодня с удовольствием примут посетителей и расскажут много полезного.

Этой ночью в Истре ожидают до трех тысяч посетителей, для которых подготовлена специальная программа: квесты, конкурсы и лекции.

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