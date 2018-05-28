Пропавший советский истребитель нашли в тайге

Обломки советского истребителя военно-воздушных сил Тихоокеанского флота ЛаГГ-3, который пропал в августе 1945 года, обнаружили в тайге Приморья. Об этом в понедельник, 28 мая, сообщает «Интерфакс».

«На месте катастрофы ЛаГГа были собраны все фрагменты истребителя и личные вещи летчика Степана Голика», — сказал командир отряда «Авиапоиск» Ярослав Ливанский и добавил, что там была установлена памятная доска.

Участники экспедиции преодолели более 500 километров. Поиск усложнялся лесными пожарами.

Как отмечает агентство, самолет потерпел крушение 28 июня 1945 года, когда возвращался на аэродром после учений. Тело пилота тогда удалось найти и захоронить, но саму машину — нет.

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