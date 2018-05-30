«Пятерочка» проведет благотворительную акцию

С 31 мая по 3 июня торговая сеть «Пятерочка» и Фонд продовольствия «Русь» проведут крупномасштабную акцию «Корзина доброты — детям». В этот период на сайте корзинадоброты.рф любой желающий может приобрести определенный продуктовый набор стоимостью от 150 до 2000 рублей, который в дальнейшем волонтеры доставят благополучателям. Об этом сообщили «Ленте.ру» в торговой сети.

В «Пятерочке» отметили, что проект направлен на сбор продуктовых пожертвований для нуждающихся многодетных семей, одиноких матерей, семей с детьми-инвалидами — подопечных Фонда продовольствия «Русь». Цель данной акции — собрать продовольственную помощь для малообеспеченных семей в преддверии Дня защиты детей. Свой вклад внесет и непосредственно торговая сеть, добавив к собранному еще 30 процентов от общего объема продуктов.

В результате акции «Корзина доброты — детям» помощь получат нуждающиеся семьи с детьми, живущие в 16 городах страны: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Оренбурге, Нижнем Тагиле, Сочи, Краснодаре, Липецке, Рязани, Туле, Калуге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Ижевске, Элисте и Кемерове.

Также с 31 мая по 2 июня в вышеуказанных городах будет проходить сбор продуктов непосредственно в универсамах торговой сети «Пятерочка». В течение всего дня желающие смогут купить любые нескоропортящиеся товары и передать их волонтерам Фонда «Русь», которые будут помогать в магазинах в дни проведения акции.

В акции примут участие около 800 волонтеров, в том числе сотрудники «Пятерочки». В общей сложности будут задействованы 122 магазина сети. Список адресов магазинов, участвующих в акции, можно узнать на сайте корзинадоброты.рф, а также на сайте фондпродовольствия.рф.