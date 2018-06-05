В Донбассе погиб брат журналиста Георгия Гонгадзе

В Донбассе в результате артиллерийского обстрела погиб троюродный брат основателя издания «Украинская правда» Георгия Гонгадзе, материалы об убийстве которого были засекречены в течение 15 лет. 22-летний Марян Корчак погиб 25 мая, сообщила в Facebook вдова Гонгадзе Мирослава.

По данным агентства УНИАН, молодой человек состоял в рядах «Правого сектора» — украинского объединения радикальных националистов, которое решением Верховного суда признано экстремистским и запрещено в России. Он имел позывной Хитрый. Корчак родился в сентябре 1995 года в селе Шкло Яворовского района Львовской области.

Георгий Гонгадзе был похищен и убит 17 сентября 2000 года, спустя пять месяцев после основания «Украинской правды», публиковавшей критические материалы о Леониде Кучме и его окружении.

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Тело Гонгадзе было найдено обезглавленным в лесу в Киевской области спустя месяц после убийства. В совершении преступления признался бывший глава департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексей Пукач. В конце 2013 года его приговорили к пожизненному заключению. По его словам, он хотел запугать Гонгадзе, но не рассчитал силы и задушил его. Заказчиком преступления считают бывшего главу МВД Юрия Кравченко, который погиб в 2005 году.

Останки создателя «Украинской правды» долгое время не предавали земле, поскольку мать покойного Леся Гонгадзе (умерла в 2013 году) отказывалась признавать, что найденное тело принадлежит ее сыну.

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