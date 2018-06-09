Ким Чен Ын сходил в ресторан

Северокорейский лидер Ким Чен Ын осмотрел вновь построенный Пхеньянский рыбный ресторан «Тэдонган». Об этом сообщает в субботу, 9 июня, государственное информагентство Северной Кореи (ЦТАК).

«В ресторане лучшее обслуживание, оборудованы закрытые водоемы для пресноводной и морской рыбы, имеется несколько столовых разного назначения», — говорится в сообщении агентства.

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Отмечается, что Ким Чен Ын «высоко оценил проект». В ресторане будут подавать осетра, карпов, форель, кету. «Он, осматривая общественную столовую, семейную столовую, столовую национальных блюд, указал, что следует дать возможность нашим трудящимся обедать всей семьей за общим столом и попробовать блюда разных стран, а также обслуживать посетивших нашу страну иностранных гостей», — рассказывает ЦТАК.

По сведениям агентства, «Тэдонган» построили северокорейские военные. Еще одним рестораном в Пхеньяне стал «Окрю».

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