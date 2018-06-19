На Чукотке появится этническая деревня — проект жительницы самого северного города России Певека Зои Сопки получил грант от фонда «Купол», сообщает «Чукотка».

Точная сумма не сообщается, но автор поведала, что на эти деньги купит квадроцикл, потому что ездить на место строительства далеко, и сделает отсыпку территории будущего места паломничества туристов. Затем Сопка начнет собирать жерди для чума.

Первые объекты — яранга и меховая палатка — появятся в деревне менее, чем через полгода. Там жительница Чукотки планирует выделывать шкуры, шить национальную одежду и мастерить сувениры. В постройку яранги Сопка вложила и часть своих денег. По ее словам, одно только это сооружение обошлось в 500 тысяч рублей.

В деревне также будет баня, рассказала Сопка. «Более конкретные планы строю на следующий год. А так, в 200 метрах от яранги море — можно будет рыбачить, дикоросы и ягоды собирать. Позже приобрету ещё несколько спальных мешков, чтобы гости в них отдыхали», — поделилась женщина.

Строительство деревни начнется осенью.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!