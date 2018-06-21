На фестивале Signal в Никола-Ленивце выступит Tommy Four Seven

В Никола-Ленивце с 16 по 19 августа пройдет фестиваль Signal. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В первой волне хедлайнеров заявлены Tommy Four Seven, Myn, Роберт Липпок, Абдулла Рашим, Tofu Productions. Также на четырех сценах на территории парка «Угра» пройдут шоукейсы нескольких лейблов, в том числе группировки Digital Tsunami.

Билеты на фестиваль можно приобрести по ссылке.

Летом 2017-го на Signal выступили Вероника Васицка, Матиас Агуайо, Райан Эллиот, Рон Морелли, Маайян Нидам, Томас Мельхиор, Тобиас Линден, группа Wareika, Педер Маннерфельт, проект Soundwalk Collective, Торн Хоук, Камран Садеги, квартет The Chi Factory, Джоуи Блаш, Ark и коллектив Zoviet France.