Сбербанк, Rambler Group и партнеры создадут платформу для ресторанного рынка

Сбербанк, Rambler Group, GHP Group совместно с частными инвесторами Григорием Гуревичем и Евгением Малаховым объявили о создании единой цифровой платформы для ресторанного рынка «Фудплекс». Об этом говорится в совместном пресс-релизе Сбербанка и Rambler Group.

Соответствующий пакет правообязывающих документов подписали участники создаваемого совместного предприятия. Отмечается, что доля Сбербанка в объединенной компании составит 35 процентов, 30 процентов будет принадлежать Rambler Group, еще 35 — GHP Partners, Григорию Гуревичу и Евгению Малахову. Сделку планируется закрыть в августе 2018 года.

«Фудплекс» объединит систему цифрового маркетинга и платежей Plazius, медиасервис и сервис бронирования «Афиша-Рестораны», систему для резервирования столов и работы хостес Smart Reserve, а также разработчика крупнейшей в России и СНГ системы автоматизации ресторанов r_keeper — компанию UCS.

«Стратегия Rambler Group нацелена на создание, продвижение и дистрибуцию качественного контента на всех платформах, а также предоставление пользователям удобных цифровых сервисов. Пользовательское приложение «Афиша Рестораны» и профессиональное решение для ресторанов UCS R-keeper — одни из сильнейших активов в нашем портфеле, абсолютные лидеры отрасли, — отметил Рафаэль Абрамян, директор по стратегии и инвестициям Rambler Group. — Наша кооперация со Сбербанком и другими партнерами — блестящая возможность вывести эти активы на качественно иной уровень. В условиях цифровой экономики именно так поступают технологические лидеры во всем мире».

Платформа объединит сервисы, необходимые на всем пути от момента выбора ресторана до оплаты счета и обратной связи от гостя. В частности, пользователи сервиса смогут выбрать подходящий ресторан, зарезервировать стол, сделать предзаказ еды из меню, либо заказать доставку. Посетители ресторана смогут оплатить счет без ожидания официанта, получить разделенный счет на компанию гостей, получить персонализированные привилегии и многое другое.

«Платформа «Фудплекс» станет частью экосистемы Сбербанка, в рамках которой мы создаем удобные цифровые сервисы и привилегии для людей и организаций. Мы рады, что у нас появляется возможность выйти на рынок с принципиально новыми решениями для ресторанов и их гостей. Уверен, что команда объединенной компании сможет реализовать свои самые амбициозные планы», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис. Он подчеркнул, что синергия с другими элементами экосистемы Сбербанка, его технологическая и бизнес-экспертиза, банковские продукты для ресторанов, желание предоставить новые сервисы десяткам миллионов клиентов банка, а также инвестиции — «все это поможет успеху создающейся платформы». «Кроме того, данный проект, который будет реализовываться совместно с Rambler Group, полностью укладывается в стратегию Сбербанка, предполагающую широкое сотрудничество с ведущими игроками цифровой индустрии», — заключил Лев Хасис.

Создаваемая площадка одновременно является CRM-системой и платформой автоматизации маркетинга для ресторанов. Это позволит ресторанам предоставлять более персонализированный сервис гостям, значительно повысить прозрачность и эффективность маркетинговых инвестиций, в том числе вложений в собственную программу лояльности, а также получить еще ряд преимуществ — таких, как увеличение выручки за счет ускорения оборачиваемости столов в пиковые часы, сокращение расходов на получение обратной связи от гостей, расходов на выпуск пластиковых дисконтных карт и других.

Интеграция в единую платформу позволит ускорить внедрение сервисов. Предлагаемые платформой продукты станут доступными большому количеству ресторанов благодаря дальнейшему технологическому развитию системы r_keeper, занимающей более половины рынка ресторанной автоматизации и ERP в России. При этом рестораны смогут использовать предлагаемые платформой «Фудплекс» сервисы вне зависимости от того, какую кассовую систему или ERP они применяют.

