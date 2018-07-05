Названы причины повышенной усталости в отпусках

Специалисты назвали несколько причин, из-за которых путешественники во время отпуска чувствуют себя более усталыми, чем если бы они находились в обычной рабочей среде. Об этом сообщает The Sun.

Прежде всего, это происходит с теми, кто страдает «досуговой болезнью». Они настолько перегружается на работе в последние дни перед отдыхом, что чувствует себя очень усталым или даже заболевает уже в самом начале отпуска.

Голландский психолог из Тильбурского университета Эд Вингерхоец опросил 1128 мужчин и 765 женщин и выяснил, что больше всего «досуговой болезни» подвержены те, кто занимает высокие позиции и не умеет найти правильный баланс между работой и отдыхом.

Также на усталость во время отпуска может повлиять недостаток сна в рабочие дни. По словам профессора Дороти Брук, когда люди долго страдают недосыпом, а потом могут спать сколько угодно, средняя продолжительность сна увеличивается.

Следующей причиной назвали алкоголь: на отдыхе люди употребляют больше пива или коктейлей, из-за чего плохо спят и впоследствии чувствуют себя более усталыми.

Вдобавок, когда человек спит на новом месте, его мозг часто остается бдительным во время сна и не отдыхает, потому что чувствует опасность в не знакомой ему обстановке.

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