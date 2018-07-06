Автору победного гола в ворота хорватов пообещали квартиру в Крыму

Автор победного гола в матче против сборной Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира получит квартиру в Крыму. Об этом в Facebook написал депутат Государственного Совета Республики Крым Евгений Кабанов.

«Игроку российской сборной по футболу, забившему победный гол в завтрашнем историческом матче Россия — Хорватия, компания готова подарить квартиру в нашем новом ЖК в Севастополе!» — заявил Кабанов. Он также призвал всю страну поддержать команду.

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Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума. Большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали это решение. Киев отказался принять новый статус региона. Иностранные болельщики, прибывшие на мундиаль, назвали Крым российским.

Сборная России встретится с командой Хорватии 7 июля в Сочи. Начнется игра в 21:00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 продлится до 15 июля и завершится матчем в «Лужниках».

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