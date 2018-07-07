Танкер армии Гитлера стал угрозой катастрофы в Польше

Польше грозит экологическая катастрофа из-за утечки топлива с затонувшего немецкого танкера. Об этом сообщается на сайте Польского культурного центра в Калининграде.

Польские аквалангисты и ученые изучили остов судна «Франкен», потопленного в годы Второй мировой войны и лежащего на дне Гданьского залива. Изначальная толщина корпуса судна — до 12 миллиметров, однако ржавчина съела уже около 7 миллиметров. «Сталь превращается в ржавчину. Корпус корабля должен рухнуть, это вопрос времени», — говорится в сообщении.

В танкере находится 1,5 миллиона литров топлива. По оценкам исследователей, из-за разрушения корпуса утечка может произойти в ближайшие 10 лет.

В частности, пострадать от загрязнения могут пляжи Гданьского залива от города Пески и до Хельского полуострова, пляжи Балтийской косы и побережье в районе Балтийска и Янтарного. Помимо серьезного ущерба природе, экологическая катастрофа приведет к приостановке туристической деятельности в этих местах на несколько лет, что повлечет тяжелые экономические последствия.

В июле финские и немецкие ученые выяснили, что прибрежные районы Балтийского моря за последние 100 лет испытали «беспрецедентно серьезную» потерю кислорода. По их мнению, основной причиной экологической проблемы является антропогенная нагрузка.

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