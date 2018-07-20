Игнашевич раскрыл секрет нейтрализации Салаха

Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич рассказал в Instagram, как россиянам удалось справиться с нападающим сборной Египта Мохаммедом Салахом в матче группового этапа чемпионата мира по футболу.

«Сдержать Салаха позволила уверенная игра "один в один" Юрия Жиркова и тактическое задание тренерского штаба, который ограничил подключение Юры в атаку», — написал Игнашевич. Он отметил, что в той игре россиянам противостоял «суперфорвард».

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Сборная России обыграла Египет во втором туре группового этапа мундиаля со счетом 3:1. Единственный мяч египтян забил Салах, реализовавший пенальти на 73-й минуте. Российская сборная дошла до четвертьфинала ЧМ, а Египет не сумел попасть в плей-офф.

После чемпионата 39-летний Игнашевич объявил об окончательном завершении карьеры в сборной. За месяц до старта мирового первенства защитник решил возобновить выступления за национальную команду по просьбе главного тренера Станислава Черчесова.

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