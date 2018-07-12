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Игнашевич вышел на пенсию и объелся конфет

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Сергей Игнашевич

Бывший защитник сборной России и московского ЦСКА Сергей Игнашевич выложил в Instagram фото с отдыха.

На фотографии Игнашевич лежит, вытянув ноги, а рядом с ним валяются обертки от конфет. Публикацию спортсмен сопроводил подписью: «На пенсии».

Игнашевич объявил о завершении футбольной карьеры 8 июля. По словам футболиста, если бы не чемпионат мира-2018, он завершил бы карьеру раньше.

Вместе со сборной России Игнашевич остановился в шаге от полуфинала ЧМ-2018. В матче 1/4 финала россияне встречались со сборной Хорватии и уступили в серии послематчевых пенальти (3:4).

За ЦСКА спортсмен выступал с 2004 года. За это время он провел за армейцев 541 матч и забил 46 мячей.

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