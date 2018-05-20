Игнашевич в 38 лет расхотел бросать футбол

Защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич рассказал о планах в карьере. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Про продолжение карьеры после чемпионата мира пока не могу ничего сказать. Пока ЦСКА не афиширует переговоры, я тоже этого не буду делать. Через неделю после возвращения из сборной мое будущее прояснится», — заявил футболист.

Контракт 38-летнего Игнашевича с московским клубом истекает 30 июня 2018 года. Защитник выступает в ЦСКА с 2004 года. За это время спортсмен провел за армейцев 541 матч и забил 46 мячей.

14 мая стало известно о возвращении Игнашевича в сборную России. Защитник заменил выбывшего из обоймы национальной команды футболиста «Рубина» Руслана Комболова.

Игнашевич не выходил в составе сборной с 2016 года. Футболист остается лидером по количеству матчей за национальную команду. В его активе 120 матчей.

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