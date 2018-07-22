Петербуржец решил помочь незнакомке и умер

В реке Неве в Санкт-Петербурге утонул местный житель. Об этом сообщается в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте».

По словам очевидцев, он прыгнул в воду, чтобы достать оттуда упавшую сумку незнакомой девушки. «Вообще Нева была довольно холодной и с сильным течением, сумку довольно далеко отнесло. До сумки доплыл и даже взял ее в руки, но потом просто исчез — либо ногу свело, либо что-то», — написано в посте.

В МЧС информацию о погибшем пока не подтвердили.

С наступлением купального сезона количество смертей на воде традиционно увеличивается. Например, в конце июня в Неве утонул петербуржец , который упал воду с набережной Лейтенанта Шмидта. Это произошло на празднике выпускников «Алые паруса», сообщала «Фонтанка».

Мужчина стоял на набережной напротив десятой линии Васильевского острова. Он оступился и упал в воду, спасатели смогли достать его тело только через час.

Также в июне в Фонтанке утонули два иностранца. По информации «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» под утро мужчины решили искупаться в нетрезвом виде. «Им кричали — что вы творите, вода ледяная. Они проплыли метров 20 и оба пошли ко дну обнявшись», — рассказали очевидцы.

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