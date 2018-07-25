Раскрыта очередная угроза для здоровья путешественников

Ученые назвали новую опасность частой смены часовых поясов. Об этом сообщает Daily Mail.

Профессор департамента семейной медицины в Джорджтаунском университете, Вашингтон, Кэролайн Веллбери рассказала об исследовании, которое показало, что джетлаг влияет не только на сбой в режиме сна, но также негативно сказывается на кишечнике.

По словам ученого, когда человек перемещается в разных часовых поясах, работа участка мозга, отвечающего за чувство голода, сбивается со своего привычного режима и это приводит к расстройствам желудка. Она назвала это gut lag («лаг кишечника»).

Чтобы избежать подобных негативных последствий от перелета, эксперт посоветовала принимать пищу маленькими порциями, пока путешественники находятся в пути, а также сразу переходить на режим питания в соответствии с новым часовым поясом.

Материалы по теме Мама, я аэрофоб Как справиться со страхом перед полетами

Ранее в июне самым эффективным продуктом от тошноты в полете признали зеленое яблоко, так как в нем содержится много полезных волокон, которые способствуют удалению вызывающих тошноту микроорганизмов. Также пассажирам, которых укачивает в самолете, посоветовали выбирать сиденья на уровне крыла, потому что они менее всего подвержены тряске.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!