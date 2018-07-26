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На Марсе нашли гигантское озеро жидкой воды

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Итальянские астрономы обнаружили на Марсе озеро жидкой воды под полярным льдом. Открытие было совершено с помощью радара MARSIS (англ. Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding), установленного на орбитальном зонде Mars Express. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

Для изучения толщины пород, льда и заполненных водой пустот применяют георадары, излучающие низкочастотные электромагнитные волны в микроволновом диапазоне. Граница между двумя средами обладает высокой отражательной способностью, поэтому для поиска воды астрономы используют радары, установленные на таких орбитальных зондах, как Mars Express и Mars Reconnaissance Orbiter.

Ученые просканировали радаром MARSIS южную полярную шапку Planum Australe в 2012-2015 годах. Они получили 29 профилей, которые указывали на существование жидкой воды, находящейся под слоем льда на глубине 1,5 километра. Резкое изменения радиолокационного сигнала, свидетельствующее о наличии границы раздела вода-лед, охватывает участок длиной 20 километров.

Хотя температура воды в озере находится ниже точки замерзания, ученые полагают, что ее жидкое состояние обусловлено большой концентрацией растворенных минеральных веществ и давлении льда.

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