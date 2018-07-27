ЦСКА отказался от африканца и захотел купить его через три года

Московский ЦСКА заинтересован в покупке нападающего сборной Танзании и бельгийского «Генка» Мбвана Саматты. Об этом сообщает портал The Citizen.

По информации источника, клуб готов отпустить форварда бесплатно, несмотря на то, что у него осталось два года по контракту. При этом армейцам придется выдержать конкуренцию со стороны испанского «Леванте». Сам Саматта склоняется к переезду в Испанию, потому что считает местную лигу сильнее российской.

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В 2015 году форвард проходил просмотр в ЦСКА, однако клуб отказался от его услуг. В прошлом сезоне Саматта провел 30 матчей в чемпионате Бельгии, забил 7 мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее 27 июля было объявлено, что 22-летний полузащитник ЦСКА Александр Головин перешел в «Монако». До этого клуб покинули защитники Сергей Игнашевич, Алексей и Василий Березуцкие, полузащитники Понтус Вернблум и Бибрас Натхо, нападающий Ахмед Муса.

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