Мультимиллионера оставили в лучшей тюрьме Европы после сделки со следствием

Выборгский суд Петербурга отказался выпустить из СИЗО «Кресты-2» под домашний арест мультимиллионера Владимира Антонова, обвиняемого в хищении из банка «Советский» 150 миллионов рублей, передает «Фонтанка.ру».

По данным издания, об изменении меры пресечения просил следователь. Банкир, находящийся под стражей четыре месяца, пошел на сделку со следствием и дал показания на бывшего владельца «Советского» Станислава Митрушина, объявленного в розыск.

Антонов признался в организации хищения 150 миллионов рублей и вернул 10 миллионов из них.

Под домашний арест супруга обвиняемого даже сняла квартиру в центре Петербурга.

Адвокат Игорь Решетников подтвердил «Фонтанке» заключение его подзащитным досудебного соглашения о сотрудничестве.

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«Показания на Митрушина он действительно дал», — добавил адвокат.

По версии следствия, в октябре 2015 года топ-менеджмент «Советского», зная о скором приходе временной администрации, санкционировал выдачу невозвратного кредита 150 миллионов рублей компании «Сервис». Ее директор Тамара Чернышова получила полтора года колонии за соучастие в мошенничестве.

Владимир Антонов являлся собственником российского Инвестбанка и совладельцем литовского Snoras, был хозяином английского футбольного клуба Portsmut «Портсмут» и международной «Конверс групп» с активами 7 миллиардов долларов. Литва объявила Антонова в розыск по линии Интерпола по уголовному делу о махинациях в Snoras.

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Самый большой в Европе следственный изолятор «Кресты-2» в Колпино заработал в конце 2017 года. Он рассчитан на четыре тысячи человек. Площадь на одного арестанта самая большая в Европе — семь квадратных метров.

Комплекс включает 66 объектов, среди них общежитие хозобслуги, убежище гражданской обороны, прачечная, производственные мастерские и кухня. Кроме них, в «Крестах-2» есть залы для судебных заседаний, медчасть, столовая, спортивный комплекс с тиром. Здания на территории СИЗО соединены крытыми переходами. Впервые в Европе следственный изолятор оборудован лифтами.

«Кресты-2» строили с 2007 года. Из бюджета было выделено 12 миллиардов рублей. Строительство сопровождалось коррупционными скандалами: арестованы глава генподрядчика, застройщик, руководители ФСИН. Одного из них убили по заказу коллеги.

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