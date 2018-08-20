Отвернувшегося от флага России украинского футболиста захотели наказать

Депутат Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев прокомментировал действия защитника «Нижнего Новгорода» Виталия Федорива, который отвернулся от флага России во время исполнения гимна перед матчем седьмого тура Футбольной национальной лиги с командой «Сочи». Его слова приводит Sport24.

«Я считаю, что мы как законодатели должны уже ввести наказание за неуважение к российскому гимну и к российской символике. Либо это должно быть административное наказание на первый раз, либо вплоть до уголовного», — заявил депутат.

По мнению Лебедева, футболист не уважает гимн России. «Уезжай к себе на Украину и зарабатывай там, раз ты так относишься к гимну той страны, в которой живешь и работаешь. Я знаю, что он сейчас пытается оправдаться, что он там какую-то молитву читал и не хотел выразить какое-то неуважение к гимну. Все это полная чушь!» — добавил он.

Во время исполнения гимна Федорив остался стоять лицом к трибунам, в то время как остальные игроки и арбитры повернулись к российскому флагу. Защитник объяснил поступок тем, что он молился перед игрой.

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