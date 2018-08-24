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Подмосковных журавлей собрались снабдить GPS-датчиками

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В Минэкологии Подмосковья рассмотрят заявку о прикреплении к ногам 30 серых журавлей на северо-востоке области GPS-датчиков. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в пятницу, 24 августа.

Орнитологи поясняют, что это поможет больше узнать о миграционных маршрутах редкого вида.

«Речь идет о прикреплении к ногам журавлей миниатюрных GPS-логгеров – устройств, способных принимать информацию от спутниковой группировки и передавать ее на другое устройство, либо записывать во встроенную память», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Он также добавил, что сегодня известно, что журавли улетают на зимовку в страны Ближнего Востока и Северо-Восточной Африки, однако о местах миграционных остановок и скоплений известно немногое. Спутниковый мониторинг, по его мнению, поможет ученым узнать больше информации.

В регионе постоянно гнездятся около 150 пар журавлей, а предмиграционные скопления на северо-востоке насчитывают до двух тысяч особей, говорится в сообщении.

В июле прошлого года биологи обнаружили в Московской области редкого пернатого хищника — орла-карлика. Его не было на этой территории почти 30 лет. Месяцем ранее пара черных аистов, которые не селились в Подмосковье почти сто лет, дала потомство. Власти отметили улучшение экологических условий.

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