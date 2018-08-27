Доказано существование древней цивилизации инженеров

Археологи из Китая и Великобритании пришли к выводу, что до государства Инь, которое считается первым древнекитайским государственным образованием, существовала древняя развитая цивилизация. Ее представители были способны воздвигать сложные инженерные сооружения, защищающие крупные города от наводнений. В статье, опубликованной в журнале Antiquity, авторы провели обзор недавних археологических открытий, связанных с недавно обнаруженной культурой Лянчжу.

Государство Инь (также известное как государство Шан) возникло около 1600 года до нашей эры. Однако еще в 1936 году археологи обнаружили древнекитайское поселение, названное Лянчжу, которое располагалось в дельте реки Янцзы, в 160 километрах к западу от Шанхая, в провинции Чжэцзян. В 1986 году были проведены раскопки захоронений, при которых ученые обнаружили могилы, где были погребены представители знати. Это свидетельствовало о существовании четкого различия между классами. Результаты датирования показали, что возраст захоронений достигал 4800-5300 лет.

Позднее археологи нашли сложную систему платформ и фортификационных укреплений, предназначенных для защиты поселения от наводнений. Ширина городской стены, по оценкам, была не менее 20 метров, а высота местами достигала четырех метров. Таким образом, поселение Лянчжу оказалось одним из крупнейших городов времен позднего неолита. Здесь также имелась система водоснабжения, используемая для орошения сельскохозяйственных угодий. Древние китайцы создали систему плотин и искусственные водные резервуары, общий объем которых достигал 50 миллионов кубических метров.

Культура Лянчжу характеризовалась созданием нефритовых и жадеитовых изделий, в том числе украшений, топоров, дисков би и цилиндров цу. Считается, что эти артефакты служили отличительными признаками знати, поскольку их обнаруживали только внутри определенных могил.

Таким образом, считают исследователи, существует три линии доказательств, подтверждающих то, что культура Лянчжу была сложным государственным образованием, несмотря на отсутствие письменности. К ним относятся размеры города, наличие инженерных сооружений и создание сложных артефактов.

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