В рамках Baltic Weekend 2018 обсудят новые тенденции в контент-маркетинге

20 сентября в рамках Международного форума по коммуникациям Baltic Weekend 2018 состоится круглый стол, посвященный контент-маркетингу: «Контент определяет успех продукта». В дискуссии примут участие представители новых медиа, а также топ-менеджеры крупного бизнеса. Об этом сообщили «Ленте.ру» организаторы мероприятия.

В частности, они отметили, что десять лет назад реклама выступала в роли «короля» маркетинговой тактики, а сегодня первостепенное место в жизни бренда занимает контент. Поэтому, качество и уникальность контента — главный приоритет в современном маркетинге. Соответственно, для многих компаний жизнеспособная контент-стратегия стала определяющим фактором успеха бизнеса и основной маркетинговой активностью. Особенно, если речь идет о социальных медиа, где создателем контента может стать любой желающий. Сотни брендов и медиа ежедневно соревнуются за внимание потребителя, используя передовые технологии и инструменты.

Эти и другие вопросы будут обсуждаться экспертами Baltic Weekend, среди которых: создатели веб-сериала «Дикий Digital» Виктория и Виктор Кравченко, PR-директор Aviasales Янис Дзенис, главный редактор The Bell Ирина Малкова, создатель Telegram-канала Mash Никита Могутин.

Круглый стол состоится в первый день форума — 20 сентября.

Baltic Weekend — крупнейший форум по коммуникациям, который ежегодно собирает более 500 экспертов из разных стран мира в Санкт-Петербурге. За восемнадцать лет Baltic Weekend зарекомендовал себя как эффективная дискуссионная площадка для диалога между российскими и зарубежными профессионалами в области коммуникаций, а также представителями бизнеса, власти и масс-медиа.