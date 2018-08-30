«Уфа» полчаса играла против девятерых и вылетела из Лиги Европы

«Уфа» сыграла вничью с шотландским «Рейнджерс» со счетом 1:1 в матче раунда плей-офф Лиги Европы и покинула турнир. Об этом в четверг, 30 августа, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Первыми вперед вышли «Рейнджерс». На 9-й минуте Офи Эджария поразил ворота «Уфы». На 32-й минуте Дмитрий Сысуев сравнял счет.

Позже игрок шотландского клуба Альфредо Морелос получил подряд два предупреждения и оставил свою команду в меньшинстве. Во втором тайме «Рейнджерс» лишились еще одного футболиста — на 66-й минуте вторую желтую карточку получил Джон Флэнаган. Несмотря на численное преимущество и добавленные к основному времени четыре минуты, уфимцы не сумели выйти вперед. Матч завершился со счетом 1:1.

Первая встреча между двумя командами, состоявшаяся в Глазго, завершилась победой «Рейнджерс» со счетом 1:0. Таким образом, шотландцы оказались сильнее «Уфы» по сумме двух матчей (2:1) и примут участие в групповом этапе Лиги Европы.

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