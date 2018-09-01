Раскрыта вероятная причина аварии с загоревшимся самолетом в Сочи

Вероятной причиной аварии с пассажирским самолетом в Сочи стали плохие погодные условия. Первые результаты работы следственной группы публикует Telegram-канал 112.

Погоду в аэропорту Адлера во время посадки Boeing можно считать аномальной, заключила группа. Подробности пока не уточняются.

Вину пилотов в авиаинциденте пока не рассматривают. Однако во время дальнейшего расследования, которое будет вести Межгосударственный авиационный комитет (МАК), в первую очередь проверят работу диспетчеров, которые разрешили лайнеру садиться в таких условиях.

При этом в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета сообщили ТАСС, что следствие проверит все возможные причины аварии. «Мы будем рассматривать все версии — и техническую неисправность, будем оценивать действия работников аэропорта, погодные условия и ошибку пилотов», — сказали там.

В ночь на субботу, 1 сентября, пассажирский Boeing-737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту Сочи, съехал в реку и загорелся. На борту было 170 человек, включая шестерых членов экипажа. В результате аварии пострадали шесть человек, также от сердечного приступа умер сотрудник аэропорта, помогавший эвакуировать пассажиров.

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