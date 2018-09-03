Орнелла Мути пожелала российский паспорт

Итальянская актриса Орнелла Мути призналась, что хотела бы получить гражданство России, так как прописана в Москве и часто приезжает в российскую столицу. Об этом в понедельник, 3 сентября, она рассказала журналистам на пресс-конференции, посвященной спектаклю «Хрустальный дворец», в котором она исполняет роль императрицы Анны Иоановны, передает РИА Новости.

Мути напомнила, что ее предки по материнской линии родом из России. «Мой дедушка был одним из врачей русского царя. Бабушка была пианисткой, в нашей семье также есть певица. Возможно, мы такие артистичные благодаря русским корням», — отметила она.

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Актриса выразила уверенность, что в постановке, премьера которой состоится 10 сентября в Кремлевском дворце, она сможет хорошо говорить по-русски. «Я очень надеюсь, что у меня все получится. Очень жаль, что есть небольшие трудности с русским языком», — добавила Мути.

Она также заявила, что образ России, показываемый в итальянских новостях, отличается от того, что она видит в Москве, но в целом политикой не интересуется.

В 2016 году артист Александр Ревва сообщал, что Мути намерена стать гражданкой России и готовит необходимые документы, однако этим вопросом она тогда так и не озаботилась.

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