Глава ЦИК назвала выборы высокоскоростными

Выборы, которые проходят в единый день голосования 9 сентября, высокоскоростные. В них принимают участие 44 избирательных объединения. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии, передает РИА Новости.

«В целом кампания очень высокоскоростная… Если по факту, то в выборах принимает участие 44 избирательных объединения, в том числе 40 политических партий и 4 общественные объединения. Это все самые-самые дееспособные партии. Они все принимают участие в выборах. Поэтому говорить о том, что кампания не конкурентная, я считаю — это просто противоречить фактам», — сказала она.

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Всего в единый день голосования в регионах страны пройдет более 4,7 тысячи выборов разного уровня. В частности, в 22 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов и дополнительные выборы в Госдуму по семи одномандатным округам в шести регионах.

В пятницу, 7 сентября, Памфилова заявила, что не ожидает высокой явки на выборах. «Я не хотела бы делать никаких прогнозов, хотя мы прекрасно понимаем, что совсем недавно прошла масштабная кампания по выборам президента, это начало сентября, посмотрите, какая погода чудесная, многие еще в отпусках. Скорее всего, явка будет не очень высокой», — сказала она.

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