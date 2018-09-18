Украинский «Крым» протаранил российский танкер

В задержанный на Украине российский танкер-химовоз «Механик Погодин» врезался житель Херсона на моторной лодке «Крым». Об этом сообщает издание «Новый день».

В результате столкновения лодку отбросило на причал, управлявший ею мужчина попал в больницу с рваной раной на затылке и множественными ушибами. Причины аварии устанавливаются, однако, пишет издание, наиболее вероятно, что мужчина не заметил препятствие, поскольку управлял лодкой в нетрезвом виде и в темное время суток.

31 августа посольство России в США призвало Вашингтон перестать вступаться за «бесчинствующих на Азовском море подопечных».

«Механик Погодин» был задержан в порту Херсона 10 августа. Экипаж судна состоит из 12 граждан России. 16 августа на борт «Механика Погодина» дважды попытались проникнуть неизвестные. 17 августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина может конфисковать российский танкер, «чтобы покрыть убытки».

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