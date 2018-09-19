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Умер один из старейших телеведущих

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Денис Норден

Британский писатель, комик и телеведущий Денис Норден скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщила семья Нордена, пишет The Guardian.

Норден умер утром 19 сентября после двух недель, проведенных в больнице Royal Free на севере Лондона. Его дети поблагодарили врачей клиники и персонал, который ухаживал за их отцом «с большой преданностью».

Норден создал одно из первых шоу, рассказывающих о происходящем за кулисами кино и телевидения — It's Be Alright on the Night. Первый выпуск программы увидел свет 18 сентября 1977 года. Шоу транслируется по ITV, где Норден вел и другие развлекательные программы. Параллельно он писал сценарии для голливудских фильмов. Сценариями он увлекся во время службы в армии в период Второй мировой войны. Он придумывал сценки, чтобы развлекать сослуживцев.

Карьеру телеведущего Норден завершил в 2006 году. Причиной он назвал возраст (ведущему было 84 года) и проблемы со здоровьем. В 2008 году Норден выпустил автобиографию.

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