Книга о мировых платежных системах поможет защитить деньги от мошенников

В России издано обучающее пособие о мировых платежных системах Visa и MasterCard — «Электронные платежи в Интернете». Оно призвано предоставить читателю полезную информацию, в том числе, как на самом деле защищаются права держателей карт. Об этом рассказал автор книги Дмитрий Артимович, передает РИА Новости.

«В России нет ни курсов, ни литературы, об этом. Была передача опыта от человека к человеку. У меня родилась идея написать обучающий текст», — заявил Дмитрий Артимович.

По словам Артимовича в России держатель карт практически не защищен законодательно от мошенничества. И хотя в самих правилах платежных систем ясно описано в каких случаях банк должен возмещать деньги держателю за мошенничество, в России очень часто эти правила нарушаются.

При этом сам держатель карты оказывается в безвыходной ситуации — жаловаться ему некуда, а Visa и Mastercard принимают жалобы только от своих участников — банков. При этом Российские банки часто предлагают держателям страховку от мошенничества, что по сути и так должны делать.

«Уже в 1974 американский законодатель выступил с инициативой защиты прав держателей карт. Согласно американскому закону, в случае если у вас украли деньги с карты - то банк обязан вам либо вернуть эти деньги, либо доказать что всё-таки этот платёж сделали вы. Наше же законодательство отводит вам всего один день на то, чтобы вы успели сообщить о таком платеже, а практика полностью отсутствует» — прокомментировал Артимович.

В самой же книге речь идет об истории появления платежных систем, механизмах и малоизвестных правилах их функционирования. По словам автора, из пособия читатель узнает, сколько на самом деле стоит каждый платеж в интернете, как не попасться на удочку мошенников и многое другое.

Согласно прогнозу компании «Информзащита», по 2017 года число интернет-краж с банковских карт достигло 300 тысяч случаев. Это почти на треть больше, чем в 2014 году. Как поясняют в «Информзащите», появились новые схемы отъема денег у их владельцев. Так, возросло число махинаций, связанных с созданием ненастоящих сайтов известных брендов. Особенно часто подделывают сайты по продаже дешевых авиабилетов. Злоумышленники создают страницы, внешне очень похожие на популярные сайты, но в названии домена есть отличие в одну букву. Люди переходят по лжерекламе на эти страницы и, не заметив подвоха, вводят данные своих банковских карт.