«Рамблер/касса» и «Москино» запустили мобильное приложение для кинолюбителей

Сервис «Рамблер/касса» запустил мобильное приложение для сети кинотеатров «Москино». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Пользователи приложения смогут приобрести билеты на прокатные фильмы, ознакомиться с расписанием сеансов, а также специальных платных и бесплатных мероприятий сети. Помимо этого, при покупке билет автоматически загружается в приложение, и, чтобы пройти в зал, достаточно просто показать его на экране смартфона контролеру.

Для удобства реализован вариант оплаты «в один клик» при помощи банковской карты или счета PayPal.

«Мобильное приложение мы выпустили для тех зрителей, кто планирует поход в кино заранее и кто привык, что все можно приобрести в своем смартфоне, — рассказала генеральный директор сети кинотеатров «Москино» Светлана Максимченко.

Установить мобильное приложение можно через сервисы App Store и Google Play.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!