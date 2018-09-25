Модератор соцсети заработала психическое заболевание из-за просмотра картинок

Бывший модератор Facebook Селена Скола (Selena Scola) подала иск против социальной сети. Девушка заявила, что заработала посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) после просмотра «высокотоксичных изображений», пишет Mashable со ссылкой на документы из суда.

Согласно заявлению истицы, компания Facebook обвиняется в игнорировании мер безопасности на рабочем месте, которые должны защищать сотрудников от психологического вреда. На рабочем месте Сколе пришлось рассматривать тысячи изображений, видеороликов и живых трансляций, в которых было запечатлено насилие.

Девушка начала работать в Facebook в июне 2017 года. За девять месяцев, проведенных в компании, у нее развились симптомы хронической усталости, бессонница и беспокойство, прежде чем ей официально поставили диагноз ПТСР. В иске говорится, что симптомы могут проявляться, когда она касается компьютерной мыши, попадает в холодное помещение, наблюдает за насилием по телевидению, слышит громкие звуки или пугается. Кроме того, Скола испытывает стресс, когда вспоминает или описывает изображения, которые она видела во время работы модератором.

Адвокат пострадавшей заявил, что его клиентка требует от Facebook создать фонд медицинского мониторинга, который поможет смягчить вред для модераторов и позаботиться о людях, которые уже получили психологические травмы.

Директор по корпоративным коммуникациям Facebook Берти Томсон (Bertie Thomson) ответил на требования истицы. Он заявил, что компания в настоящее время рассматривает это условие. Томсон также признал, что работа модератора в Facebook «может быть трудной».

В середине лета другой бывший модератор Facebook Сара Кац (Sarah Katz) рассказала, что ей также пришлось столкнуться с огромным количеством ужасного контента, однако она не жалеет о восьми месяцах работы в компании.

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