Бывший спецназовец избил подростка с аутизмом в Казани

В Казани бывший сотрудник силовых спецподразделений набросился на улице на 17-летнего подростка, страдающего аутизмом, пишет «Комсомольская правда в Казани». Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения.

По словам матери пострадавшего, ее сын решил в одиночку отправиться на занятия в школу, но проехал нужную станцию и стал паниковать на улице. Она по телефону предложила ему обратиться за помощью к полицейским или прохожим.

Из-за чего проходивший мимо с ребенком 43-летних мужчина набросился на подростка, пока неизвестно. Позднее он пояснил вычислившим его полицейским, что не разглядел, что перед ним был ребенок. Объяснять причину нападения мужчина не захотел.

От взбесившегося прохожего подростка в итоге спасли сотрудницы магазина очков. Одной из них пришлось держать дверь в салон, чтобы мужчина не смог войти.

Пострадавшему вызвали скорую. Врачи диагностировали у него сложные переломы костей лица.

Источники издания сообщили, что расследование по факту произошедшего находится на особом контроле у начальника казанского УВД.

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