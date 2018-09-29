24 человека смертельно отравились алкоголем в Иране

По меньшей мере 24 человека скончались от отравления поддельным алкоголем в Иране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское агентство ISNA.

Отравления произошли в иранских провинциях Кохгилуйе и Бойерахмед, Северный Хорасан, Хормозган и Альборз. По словам главы скорой медицинской помощи Ирана Пира Хосейна Куливанда, всего отравились 290 человек. Из них как минимум 24 человека погибли.

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Продажа и употребление алкоголя запрещены в Иране с 1979 года.

В июле продажу алкогольных напитков запретили и в Туркмении. Борьба против продажи алкоголя в стране началась после принятия 5 июля «Национальной программы по профилактике вредного воздействия алкоголя в Туркменистане на 2018-2024 годы».

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