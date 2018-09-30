Самой красивой женщиной Финляндии стала девушка с русскими корнями

Жительница Хельсинки Алина Воронкова завоевала титул «Мисс Финляндия». Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 30 сентября.
23-летняя девушка родилась в семье ингерманландской финки Светланы и россиянина Дмитрия Воронкова. После победы девушка призналась, что с родителями общается на русском языке.
Отмечается, что в течение следующего года победительница будет готовиться к участию в конкурсе «Мисс Вселенная».
18 сентября сообщалось, что в финал конкурса красоты «Мисс Италия» вышла девушка без ноги. 18-летняя Кьяра Борди стала одной из трех финалисток, однако уступила корону другой участнице конкурса.
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