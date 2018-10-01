Кремль отреагировал на сожаления экс-главы Ми-6 о Путине

Заявление бывшего главы британской разведки Ми-6 Ричарда Дирлава относительно его роли в победе Владимира Путина на президентских выборах в России в 2000 году вызывает недоумение, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в понедельник, 1 октября.

«Честно говоря, мы не знали, что Ми-6 дает разрешения премьер-министрам на проведение того или иного мероприятия, это новая информация для нас. А в остальном, наверное, это не повод для наших комментариев», — сказал Песков.

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В интервью The Times экс-глава Ми-6 рассказал, что в преддверии президентских выборов в 2000 году к нему обратился «офицер КГБ» с просьбой устроить встречу Путина и Тони Блэра, занимавшего в то время пост премьер-министра Великобритании. По словам Дирлава, он позволил Блэру посетить вместе с кандидатом в президенты России Мариинский театр, что укрепило позиции Путина и позволило ему выиграть президентскую гонку.

Бывший глава разведки также признался, что сегодня в ведомстве сожалеют, что помогли российскому лидеру «закрепить репутацию».

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