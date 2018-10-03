Раскрыто отношение белорусских военных к георгиевской ленте

Министерство обороны Белоруссии ответило на обращение жителя Минска Александра Томковича, просившего провести среди офицеров вооруженных сил страны разъяснительную беседу о недопустимости использования георгиевской ленты. Копию переписки приводит «Наша Нива».

Как отмечается, Томкович, прошедший службу еще в Советской армии, написал письмо в министерство обороны страны, в котором выразил мнение, что «белорусские офицеры, использующие георгиевские ленты, фактически поддерживают своих украинских коллег, которые предали присягу и перешли на сторону врага (очевидно, на сторону самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — прим. «Ленты.ру»)».

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Также мужчина обратил внимание на настроения среди белорусских военнослужащих. «Вы когда-то видели красно-зеленую яблоневую ленту (используется в Белоруссии с 2015 года — прим. «Ленты.ру») в машинах старших офицеров? Я — нет. Прошу вас принять меры и остановить разжигание вражды в вооруженных силах. Нельзя допустить гражданскую войну по украинскому сценарию в Беларуси», — написал Томкович начальнику главного управления идеологической работы министерства обороны Леониду Косинскому.

Косинский ответил, что «использование белорусского языка и государственных символов в нашей стране — это государственная политика, и иначе быть не может».

«Вы абсолютно правильно утверждаете, что в последние годы использованию георгиевской ленты пытаются придать некоторые другие смыслы. Но это пытаются сделать прежде всего те, кто хочет исказить историческую правду и принизить значение Великой Победы, внести трещину между народами, которые ее получили», — написал представитель Минобороны.

«Уверен, что в нашей стране черно-оранжевая лента ассоциируется не с чем иным, как с этим большим событием», — заключил Косинский, напомнив, что белорусская армия является преемником Белорусского военного округа Вооруженных сил СССР, а часть боевых частей имеют гвардейские наименования и гвардейские ленты на своих знаменах.

В июле на белорусском сайте petitions.by появилась петиция, авторы которой потребовали ввести административную ответственность за пропаганду и использование георгиевских лент в стране. Они указывали, что ленточка представляет опасность для территориальной целостности республики. Отмечалось, что лента стала «символом пророссийских сил на территории Донбасса во время захвата ими власти с применением огнестрельного оружия и военной техники», а также является «символом беззакония, хаоса, нестабильности и сотен жертв сепаратизма». Не набрав необходимое число подписей, петиция была закрыта.

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