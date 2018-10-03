Кейт Мосс перестала следить за собой

Британскую топ-модель Кейт Мосс сфотографировали на палубе яхты в Сен-Тропе в компании ее 31-летнего друга Николая фон Бисмарка и 16-летней дочери Лилы. Об этом сообщает The Sun.

На 44-летней модели был черный бикини в крупный красный горох, и журналисты отметили, как сильно она поправилась. «Кейт бросила пить алкоголь. Она, наконец, успокоилась и счастлива со своим новым молодым человеком», — объяснила младшая сестра Кейт Мосс Лотти изменения в ее фигуре.

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Кейт Мосс — британская супермодель и актриса, известная как одна из самых высокооплачиваемых моделей 1990-х и 2000-х годов. За свою карьеру она участвовала в кампаниях и показах Gucci, Dolce & Gabbana, Versace, Chanel и других. Весной 2016 года она разорвала контракт с модельным агентством Storm, где работала с 14 лет. К осени она открыла собственную компанию.

В апреле журналисты заметили, что американская актриса Энн Хэтэуэй внезапно поправилась. Тогда Хэтэуэй рассказала, что набирает вес ради роли в новом фильме. 35-летняя актриса опубликовала видео своей тренировки в спортзале в доказательство того, что лишние килограммы нужны ей исключительно для съемок.

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