Путин сравнил шпионаж и проституцию

Президент России Владимир Путин заявил в ходе выступления на пленарной сессии «Российской энергетической недели», что шпионаж является такой же важной профессией, как и проституция. Об этом сообщает РИА Новости.

«Возня между спецслужбами не сейчас началась. Шпионаж, так же, как и проституция — одна из важнейших профессий в мире. Никто это не закрывал и закрыть пока не в состоянии», — сказал президент.

Путин также выразил надежду, что информационная кампания вокруг дела Скрипалей скоро закончится. Он отметил, что Россия неоднократно просила у британских коллег предоставить документы по делу для проведения расследования.

«У нас есть соглашение наверняка с Великобританией о помощи по уголовным делам, которое предусматривает соответствующий порядок. Дайте документы, пришлите, как положено, в Генеральную прокуратуру. Мы посмотрим, что там на самом деле происходило», — добавил президент.

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В ходе выступления Владимир Путин назвал бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля подонком и предателем родины. Президент предположил, что скандал вокруг его отравления раздувается искусственно, и удивился тому, что в Великобританию «приехали какие-то мужики и начали травить там бомжей».

1 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен участвовать в дискуссиях со СМИ относительно личности подозреваемых в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Песков также посетовал на то, что Москва лишена возможности получить материалы дела и проводить расследование совместно с Великобританией.

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