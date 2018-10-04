Певица Рошин Мерфи стала режиссером своего клипа

Ирландско-британская певица Рошин Мерфи выступила режиссером собственного клипа. Ролик опубликован на ее YouTube-канале.

Трек Jacuzzi Rollercoaster вышел ранее в сентябре на виниле и был записан совместно с музыкантом Ali Love. Ранее Мерфи уже выступала автором нескольких видео для своих композиций.

«На этот раз потребовался большой скачок воображения, ведь съемки проходили на фоне простого хромакея, и я хотела сконцентрироваться не на рейве, а на самих рейверах. Зеленый экран позволил мне манипулировать и коллажировать кадры, фраза "мы ушли из клуба, и нас вставило" была своего рода референсом. Мы отправились в настоящее путешествие», — рассказала о съемках певица.